Home / Região / Inscrições para cursos do Festival Internacional de Música de Londrina terminam nesta quarta-feira

Inscrições para cursos do Festival Internacional de Música de Londrina terminam nesta quarta-feira

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 7 de julho de 2026 10:20

As inscrições para os cursos, oficinas, residências artístico-pedagógicas e masterclasses da 46ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) encerram nesta quarta-feira (8). O evento já contabiliza cerca de 650 inscritos e algumas modalidades estão com poucas vagas restantes.

No total, o festival oferece 47 cursos nas áreas de Regência, Teoria Musical, Orquestra, Grupos Instrumentais, Bandas, Voz, Kids e Oficinas Especiais. As atividades serão conduzidas por 42 professores convidados, tanto do Brasil quanto do exterior.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do festival (www.fiml.art.br), com taxas variando entre R$ 50 e R$ 90.

A abertura oficial do 46º FIML será na sexta-feira (10), às 20h, no Teatro Ouro Verde, com apresentação da Banda Mantiqueira. A programação segue até 19 de julho, com apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da Prefeitura de Londrina.

Os organizadores promovem uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (8), às 8h30, na Associação Médica Cultural, localizada na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, no Centro de Londrina. Estarão presentes representantes da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Secretaria Municipal de Cultura.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

UBS do Irerê volta a funcionar após reforma e ampliação em Londri ...
7 de julho de 2026
UBSs Ouro Branco e Maria Cecília deixam de ser referência para sí ...
6 de julho de 2026
Drive-thru de vacinação contra a gripe acontece nesta quinta-feir ...
6 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress