Inscrições para cursos do Festival Internacional de Música de Londrina terminam nesta quarta-feira

As inscrições para os cursos, oficinas, residências artístico-pedagógicas e masterclasses da 46ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina (FIML) encerram nesta quarta-feira (8). O evento já contabiliza cerca de 650 inscritos e algumas modalidades estão com poucas vagas restantes.

No total, o festival oferece 47 cursos nas áreas de Regência, Teoria Musical, Orquestra, Grupos Instrumentais, Bandas, Voz, Kids e Oficinas Especiais. As atividades serão conduzidas por 42 professores convidados, tanto do Brasil quanto do exterior.

Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do festival (www.fiml.art.br), com taxas variando entre R$ 50 e R$ 90.

A abertura oficial do 46º FIML será na sexta-feira (10), às 20h, no Teatro Ouro Verde, com apresentação da Banda Mantiqueira. A programação segue até 19 de julho, com apoio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) da Prefeitura de Londrina.

Os organizadores promovem uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (8), às 8h30, na Associação Médica Cultural, localizada na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, no Centro de Londrina. Estarão presentes representantes da Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e da Secretaria Municipal de Cultura.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br