Eliminação do Brasil na Copa do Mundo é destaque e alvo de críticas na imprensa internacional

A saída precoce da seleção brasileira da Copa do Mundo, após derrota por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final, ganhou grande repercussão nos principais jornais esportivos do mundo nesta segunda-feira (6). O resultado negativo, ocorrido em Nova Jersey, nos Estados Unidos, foi amplamente noticiado e analisado com críticas e ironias sobre o desempenho do Brasil.

O jornal argentino Olé destacou a eliminação brasileira com a manchete “No compasso do tamborim” e ressaltou que a seleção perdeu sua identidade tradicional de jogo, afirmando que o abandono do estilo característico custou caro ao Brasil. Segundo o veículo, a vitória da Noruega foi justa e histórica.

Na Itália, o Corriere dello Sport também abordou a derrota, enfatizando a atuação do atacante norueguês Erling Haaland, autor dos dois gols, e mencionando o longo jejum brasileiro sem títulos mundiais, que chegará a 28 anos na próxima Copa. O diário ainda ironizou a situação da própria seleção italiana, que ficou fora do torneio, mas reconheceu a força da Noruega.

O jornal espanhol Marca destacou não só Haaland, mas também o goleiro Orjan Nyland, responsável por defesas importantes, especialmente ao defender um pênalti cobrado por Bruno Guimarães. A publicação questionou decisões do técnico Carlo Ancelotti, como a escolha dos jogadores para as substituições e a ausência de Vinícius Júnior na cobrança do pênalti.

Em Portugal, o jornal A Bola também repercutiu a eliminação brasileira, citando o protagonismo de Haaland e do meia Andreas Schjelderup, além de elogiar a atuação de Vinícius Júnior, que criou boas oportunidades, mas não conseguiu levar a seleção às quartas de final.

O resultado e as análises evidenciam o impacto da eliminação do Brasil e a expectativa internacional em torno da equipe, que agora inicia um novo ciclo em busca de recuperação e de um futuro título mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br