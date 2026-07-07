UBS do Irerê volta a funcionar após reforma e ampliação em Londrina

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito de Irerê, em Londrina, será reaberta nesta quarta-feira (8), após passar por obras de reforma e ampliação. A cerimônia de reinauguração está marcada para as 8h30, com a presença do prefeito Tiago Amaral e demais autoridades municipais.

Com a conclusão das obras, os atendimentos, que estavam sendo realizados provisoriamente em um espaço da Secretaria Municipal de Educação, retornam para a sede da UBS na Rua Benedito Goulart, 170. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A unidade, que atende cerca de 1.200 pessoas por mês, oferece serviços de Estratégia Saúde da Família, enfermagem, consultas médicas, fisioterapia e, agora, conta também com atendimento odontológico próprio. Inaugurada em 1977, esta é a primeira grande reforma do local em 25 anos, ampliando a estrutura em 22% e totalizando 290 metros quadrados renovados.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Vivian Feijó, a reabertura da UBS representa um avanço na atenção primária e na valorização das comunidades rurais. Ela destacou que o espaço está mais acessível, moderno e preparado para oferecer um atendimento humanizado.

As obras, que haviam sido interrompidas após o abandono do contrato pela empresa anterior em 2023, foram retomadas após nova licitação. A reforma incluiu a ampliação para consultório odontológico, reparos estruturais, melhorias na cobertura, instalação de novos pisos, reforço elétrico, sistema de vigilância, paisagismo, acessibilidade e outros aprimoramentos.

O investimento total foi de aproximadamente R$ 800 mil, com execução da empresa Gasparine Engenharia Civil Ltda e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br