Mulher fica ferida após carro tombar em Cambé

Condutora atingiu um veículo estacionado antes do tombamento e foi encaminhada consciente à Santa Casa de Cambé

Uma mulher ficou ferida após o carro que dirigia atingir um veículo estacionado e tombar na tarde desta terça-feira (7), em Cambé. O acidente aconteceu na Avenida Gabriel Freceiro de Miranda, próximo ao cruzamento com a Avenida Rio Paraná.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o automóvel conduzido pela mulher bate em um Toyota Corolla que estava parado na via. Após a colisão, o veículo tomba sobre a pista.

Mulher estava consciente dentro do veículo

O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado para atender a ocorrência e encontrou a motorista consciente, orientada e aparentemente tranquila.

Segundo o sargento Faustino, a vítima apresentava uma contusão na região dos arcos costais e dores nas costas. Os ferimentos dificultavam a saída da mulher de dentro do veículo.

“Ela estava tranquila, consciente e orientada. Apresentava uma contusão nos arcos costais e na região do dorso, o que dificultava um pouco a saída”, explicou o bombeiro.

Bombeiros estabilizaram o carro para realizar o resgate

Antes da retirada da vítima, a equipe realizou a estabilização do automóvel para impedir novos movimentos e garantir a segurança durante o resgate.

Após os procedimentos, a mulher foi retirada do carro e atendida pelos socorristas. Ela estava sozinha no veículo no momento do acidente.

A condutora foi encaminhada para a Santa Casa de Cambé, onde passaria por avaliação médica.

Possível mal-estar será apurado

De acordo com as primeiras informações levantadas no local, existe a possibilidade de que a motorista tenha passado mal antes de atingir o Corolla estacionado.

A dinâmica exata do acidente ainda deverá ser esclarecida. Quando os bombeiros chegaram, a área já estava parcialmente isolada e a equipe iniciou imediatamente os trabalhos de atendimento.

Câmera registrou o momento do tombamento

A gravação de segurança mostra o veículo seguindo pela avenida, atingindo o carro estacionado e tombando logo depois.

O acidente chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela região. Apesar do impacto e do tombamento, nenhuma outra pessoa ficou ferida.

Ocorrências envolvendo colisões em vias urbanas reforçam a necessidade de atenção redobrada no trânsito, especialmente em avenidas com circulação constante de veículos, pedestres e estabelecimentos comerciais.

As notícias do Portal Cambé têm o oferecimento da Clínica de Podologia Cambé.

Viu alguma ocorrência ou tem uma informação importante sobre Cambé? Entre em contato com o Portal Cambé, compartilhe esta notícia e acompanhe nossas redes sociais para receber as principais informações da cidade.