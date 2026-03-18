Teatro Guaíra Apresenta Espetáculo ‘Mulher em Fuga’

O Teatro Guaíra está em destaque com a apresentação da peça 'Mulher em Fuga', que integra a programação da Mostra Lucia Camargo na 34ª edição do Festival de Curitiba.

Protagonistas do Espetáculo

A produção conta com Malu Galli no papel principal, acompanhada por Tiago Martelli, trazendo uma interpretação envolvente e marcante da obra inspirada em Édouard Louis.

Festival de Curitiba

O Festival de Curitiba é um dos eventos culturais mais aguardados do ano, reunindo diversas produções teatrais e artistas renomados, proporcionando uma experiência única para o público.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br