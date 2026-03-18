Rádio Nacional Transmite Jogos da Sétima Rodada do Brasileirão

A Rádio Nacional movimenta a semana dos ouvintes com a transmissão de dois jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (18), a emissora pública traz o confronto entre Vasco e Fluminense, com pré-jogo a partir das 21h15. Na quinta-feira (19), às 20h, será a vez da partida entre Flamengo e Remo.

Confronto Vasco x Fluminense

Em busca de recuperação na tabela, o Vasco enfrenta o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro, tentando manter a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho. O Fluminense, por sua vez, busca a liderança e ocupa a terceira posição no campeonato com 13 pontos.

Flamengo x Remo

Também no Maracanã, o Flamengo encara o Remo com a missão de somar três pontos para subir da quinta colocação e entrar no G4. O Remo, pressionado na zona de rebaixamento, busca sua primeira vitória no torneio.

Cobertura da Rádio Nacional

As transmissões começam com o Show de Bola Nacional e contam com uma equipe completa. André Luiz Mendes narra Vasco x Fluminense, enquanto Luciana Zogaib comanda Flamengo x Remo. Os ouvintes podem acompanhar em AM, OC, FM no Rio de Janeiro, Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro é a principal competição de futebol do país, com 20 clubes disputando em sistema de pontos corridos. As equipes jogam 38 partidas ao longo da temporada, e a classificação é definida por pontos, saldo de gols e gols marcados.

Cobertura Esportiva da Nacional

A Rádio Nacional é referência em transmissões esportivas, cobrindo os principais campeonatos e trazendo análises atualizadas. Torcedores podem acompanhar pelo rádio, site ou streaming, com programas dedicados a debates e análises dos resultados das rodadas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br