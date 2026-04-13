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Flamengo vence Fluminense e se destaca na tabela do Brasileirão; veja os resultados da 11ª rodada

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Atualizado: 13 de abril de 2026 2:14

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por clássicos e partidas decisivas neste domingo (12). No Maracanã, o Flamengo superou o Fluminense por 2 a 1, com dois gols de Pedro, e assumiu a vice-liderança da competição pelo saldo de gols, igualando os 20 pontos do rival, que agora ocupa a quarta posição.

O primeiro gol do Flamengo saiu logo aos seis minutos, após Fábio afastar a bola e Samuel Lino servir Pedro, que finalizou de longa distância. No início do segundo tempo, a dupla voltou a funcionar: Samuel Lino cruzou e Pedro marcou de peito. O Fluminense diminuiu com Jefferson Savarino, aproveitando erro de Alex Sandro. O Tricolor pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu empatar. Jorge Carrascal foi expulso nos acréscimos.

Em São Paulo, Corinthians e Palmeiras empataram sem gols na Neo Química Arena. O jogo foi marcado por expulsões: André recebeu cartão vermelho por gesto considerado obsceno, e Matheuzinho também foi expulso por agressão. Mesmo com dois jogadores a mais, o Palmeiras não conseguiu superar a defesa corintiana. O Verdão lidera o campeonato com 26 pontos, enquanto o Corinthians permanece na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento.

No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 de virada, com gols de Neyser Villareal e Christian. O time mineiro segue na 17ª colocação, mas se aproxima do Corinthians. O Bragantino está em nono lugar.

Botafogo e Coritiba empataram em 2 a 2 no Estádio Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 11ª posição, enquanto o Coxa está em sétimo. Já o Athletico-PR venceu a Chapecoense por 2 a 0 em Curitiba, subindo para o sexto lugar. A Chapecoense permanece na zona de rebaixamento.

No sábado (11), Internacional e Grêmio empataram sem gols no Beira-Rio, ambos com 13 pontos. O Santos derrotou o Atlético-MG por 1 a 0 na Vila Belmiro, igualando a pontuação da dupla Grenal, mas ficando atrás pelo saldo de gols. O Bahia venceu o Mirassol por 2 a 1 fora de casa e chegou à quinta posição com 20 pontos. O Mirassol segue na lanterna.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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