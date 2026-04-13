Pista de agility atrai público e movimenta a Expo Pet na ExpoLondrina

A pista de agility tem se destacado como uma das principais atrações da Expo Pet durante a 64ª ExpoLondrina. O espaço, cercado por obstáculos e atividades interativas, tem atraído visitantes de diferentes idades e incentivado a participação direta do público com os animais.

A estrutura, presente pelo segundo ano consecutivo na feira, oferece uma experiência prática em que os visitantes podem acompanhar demonstrações realizadas por cães adestrados e também participar do circuito com seus próprios pets ou com animais treinados disponíveis no local.

O agility é um esporte praticado em dupla, envolvendo o cão e o condutor, geralmente o tutor. A atividade consiste em percorrer um trajeto com obstáculos, como pontes, barras e pneus, exigindo coordenação, disciplina e interação entre o animal e o humano.

Durante a programação, o adestrador Pedro Henrique Miranda apresentou a modalidade ao público ao lado das cadelas Tila e Pam, demonstrando a dinâmica do percurso. A atividade também inclui momentos em que os visitantes podem conduzir os animais pelo circuito, tornando a experiência mais imersiva.

Entre os participantes, a visitante Mariana Freitas, de 8 anos, conheceu o esporte pela primeira vez ao visitar a feira com a família. Após observar a atividade, decidiu participar do circuito com uma das cadelas adestradas. Segundo ela, a experiência chamou atenção pela precisão exigida nos obstáculos, especialmente na passagem pelo pneu.

De acordo com o adestrador, o agility contribui diretamente para o fortalecimento da relação entre tutor e animal, além de auxiliar no comportamento cotidiano dos cães. A prática estimula a atenção, a disciplina e a obediência.

Ainda segundo o profissional, não há restrições quanto à raça dos animais. O esporte permite adaptações conforme o porte do cão, o que torna a atividade acessível a diferentes perfis de pets.

A pista de agility permanece aberta diariamente das 16h às 22h durante a ExpoLondrina. Além das apresentações conduzidas por profissionais, o espaço conta com horários livres para participação do público. Visitantes que levam seus animais ao evento, respeitando as regras estabelecidas pela organização, também podem utilizar o circuito.

Foto: Divulgação