Enem 2026: Prazo para solicitar isenção da taxa começa e vai até 24 de abril

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já está aberto e segue até 24 de abril. Candidatos que precisam justificar ausência na edição anterior para garantir a gratuidade também devem realizar o procedimento nesse prazo.

Os interessados devem acessar a Página do Participante do Enem utilizando o login Gov.br. O benefício é destinado a estudantes do 3º ano do ensino médio em escolas públicas, alunos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escolas privadas e que tenham renda familiar de até um salário-mínimo e meio, pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal e beneficiários do programa Pé-de-Meia do Ministério da Educação.

A solicitação não é automática e exige que o candidato esteja com a situação cadastral regular no CadÚnico. Caso haja pendências, o pedido pode ser negado.

Candidatos que tiveram isenção em 2025, mas não compareceram às provas, precisam justificar a ausência para solicitar nova isenção em 2026. A justificativa deve ser feita pela Página do Participante e acompanhada de documentos oficiais, como boletim de ocorrência ou certidão de casamento, conforme especificações do edital. Os arquivos devem estar em PDF, PNG ou JPG e ter até 2MB.

O resultado das solicitações será divulgado em 8 de maio. Quem tiver o pedido negado poderá recorrer entre 11 e 15 de maio, com resultado final previsto para 22 de maio. Todas as regras estão disponíveis no edital publicado pelo Inep.

É importante destacar que a aprovação da isenção não garante a inscrição no Enem 2026. O período de inscrição será divulgado posteriormente pelo MEC.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de ser aceito por instituições de ensino superior em Portugal conveniadas ao Inep.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br