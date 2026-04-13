Home / Destaques / Ana Cristina Viana Silveira é a nova presidente do INSS e promete agilizar análise de benefícios

Ana Cristina Viana Silveira é a nova presidente do INSS e promete agilizar análise de benefícios

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 13 de abril de 2026 14:19

O Ministério da Previdência Social anunciou nesta segunda-feira (13) que Ana Cristina Viana Silveira é a nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela substitui Gilberto Waller, que esteve à frente do órgão nos últimos 11 meses.

Ana Cristina é servidora de carreira desde 2003, formada em Direito e com experiência como Analista do Seguro Social. Até então, ocupava o cargo de secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência Social.

Entre abril de 2023 e fevereiro de 2026, Ana Cristina presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), período em que o setor duplicou a capacidade de análise de recursos, segundo informações do Ministério.

O ministério destacou que a escolha de Ana Cristina representa um novo momento para o INSS, com foco na redução do tempo de espera e na melhoria do atendimento aos segurados. Ela assume a missão de acelerar a análise de benefícios e simplificar processos internos do Instituto.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, agradeceu a atuação de Waller e ressaltou a importância da nomeação de uma mulher para a presidência do órgão, que já conta com quatro diretoras. Segundo o ministro, a nova presidente tem o perfil ideal para enfrentar desafios como a redução da fila de espera e a garantia de atendimento eficiente aos brasileiros.

Gilberto Waller havia assumido o INSS após a saída de Alessandro Stefanutto, afastado em meio a investigações sobre fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Enem 2026: Prazo para solicitar isenção da taxa começa e vai até ...
13 de abril de 2026
Flamengo vence Fluminense e se destaca na tabela do Brasileirão; ...
13 de abril de 2026
Câncer de cabeça e pescoço: entenda sintomas, causas e prevenção
12 de abril de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress