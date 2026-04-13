Ana Cristina Viana Silveira é a nova presidente do INSS e promete agilizar análise de benefícios

O Ministério da Previdência Social anunciou nesta segunda-feira (13) que Ana Cristina Viana Silveira é a nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela substitui Gilberto Waller, que esteve à frente do órgão nos últimos 11 meses.

Ana Cristina é servidora de carreira desde 2003, formada em Direito e com experiência como Analista do Seguro Social. Até então, ocupava o cargo de secretária executiva adjunta do Ministério da Previdência Social.

Entre abril de 2023 e fevereiro de 2026, Ana Cristina presidiu o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), período em que o setor duplicou a capacidade de análise de recursos, segundo informações do Ministério.

O ministério destacou que a escolha de Ana Cristina representa um novo momento para o INSS, com foco na redução do tempo de espera e na melhoria do atendimento aos segurados. Ela assume a missão de acelerar a análise de benefícios e simplificar processos internos do Instituto.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, agradeceu a atuação de Waller e ressaltou a importância da nomeação de uma mulher para a presidência do órgão, que já conta com quatro diretoras. Segundo o ministro, a nova presidente tem o perfil ideal para enfrentar desafios como a redução da fila de espera e a garantia de atendimento eficiente aos brasileiros.

Gilberto Waller havia assumido o INSS após a saída de Alessandro Stefanutto, afastado em meio a investigações sobre fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br