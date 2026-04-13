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Paraná amplia vacinação BCG em maternidades para proteger recém-nascidos da tuberculose

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 13 de abril de 2026 14:59

O Paraná está reforçando a imunização de recém-nascidos contra a tuberculose ao ampliar a aplicação da vacina BCG diretamente nas maternidades. Agora, 39 hospitais públicos, filantrópicos e universitários do estado já participam do programa de vacinação precoce, garantindo que os bebês recebam a dose antes mesmo de deixar a maternidade.

Com essa medida, o objetivo é aumentar a proteção dos recém-nascidos contra as formas graves da tuberculose, como a meníngea e a miliar, doenças que podem ser especialmente perigosas nos primeiros meses de vida. A vacinação precoce é uma recomendação do Ministério da Saúde e faz parte das estratégias para reduzir a incidência da tuberculose infantil no estado.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a iniciativa facilita o acesso à vacina e reduz o risco de atraso na imunização, já que muitos pais têm dificuldade de levar os filhos às unidades de saúde nos primeiros dias após o nascimento. A BCG é considerada essencial para a proteção da saúde infantil e, com a ampliação, mais crianças sairão das maternidades já imunizadas.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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