UEL apresenta avanços em reprodução bovina e qualidade do leite na ExpoLondrina 2026

Durante a ExpoLondrina 2026, o estande do Grupo de Estudos em Bovinocultura Leiteira (GEBOL) da Universidade Estadual de Londrina (UEL), localizado na Fazendinha Via Rural, destaca tecnologias inovadoras para a produção leiteira e práticas de manejo sustentável.

No espaço, visitantes acompanham demonstrações de técnicas modernas de reprodução animal, como a inseminação artificial, que contribui para a melhoria genética do rebanho e o aumento da produtividade. Estagiários do Grupo de Reprodução Animal (Reproa) e do Centro de Treinamento Pecuário (CETPEC) apresentam o passo a passo do procedimento, desde o descongelamento do sêmen até sua aplicação, com a possibilidade de observação do material genético por meio de microscópio.

Outro ponto de destaque é a ênfase nas boas práticas de ordenha, fundamentais para garantir a qualidade e a segurança do leite consumido. Estudantes do Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal (LIPOA) demonstram métodos de controle de doenças, como o teste da caneca de fundo preto e o California Mastitis Test (CMT), além de cuidados de higiene antes, durante e após a ordenha.

O estande reforça a importância do bem-estar animal e da alimentação adequada desde a fase de criação das bezerras, fatores essenciais para a produção de leite de qualidade. A iniciativa busca aproximar o público das práticas sustentáveis e educativas adotadas na bovinocultura leiteira, promovendo conhecimento técnico e inovação.

A Fazendinha Via Rural está aberta ao público até 19 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga, funcionando de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, e aos finais de semana das 9h às 19h.

Fonte: operobal.uel.br