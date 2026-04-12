Londrina amplia sequência negativa e acende alerta na Série B após derrota para o Atlético-GO

O Londrina foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-GO na noite deste domingo, em confronto válido pela 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Com o resultado, o Tubarão chegou à segunda derrota consecutiva na competição e perdeu posições na tabela, aumentando o sinal de alerta neste início de campeonato.

Desempenho abaixo e dificuldades ofensivas

Durante o primeiro tempo, o Londrina encontrou dificuldades para competir com o Atlético-GO, que teve maior controle das ações ofensivas. A equipe paranaense pouco produziu no ataque e só levou perigo em uma cabeçada de Bruno Santos, aos 34 minutos, que saiu para fora.

Do outro lado, o time goiano abriu o placar aos 20 minutos, com Guilherme Lopes, após cobrança de escanteio, e ainda criou outras oportunidades claras, incluindo uma bola no travessão de Igor Henrique.

Pressão aumenta após novo resultado negativo

Na etapa final, o cenário se manteve semelhante, com o Atlético-GO criando mais chances e pressionando o Londrina. O segundo gol saiu aos 40 minutos, com Léo Jacó, ampliando a vantagem da equipe mandante.

O Londrina conseguiu descontar apenas nos minutos finais, com Emiliano Rodríguez, ex-jogador do Atlético-GO, mas não foi suficiente para evitar mais um resultado negativo.

Queda na tabela e atenção para sequência

Com a derrota, o Londrina permanece com 4 pontos e caiu para a 13ª colocação na tabela da Série B. Já o Atlético-GO, que ainda não havia vencido, chegou aos 3 pontos e saiu da zona de rebaixamento.

A sequência de resultados e o desempenho abaixo nas últimas partidas aumentam a pressão sobre o Londrina neste início de competição.

Na próxima rodada, o Tubarão terá novo desafio diante do Ceará, jogando em casa, no domingo (19), às 16h. A partida surge como oportunidade para reação e recuperação na tabela.

Foto: Raphael Teixeira/ACG