Paraná alcança recorde histórico na produção agropecuária em 2025

O estado do Paraná registrou números recordes na produção de frangos, suínos, bovinos, leite e ovos em 2025, consolidando-se como um dos principais polos agropecuários do Brasil.

Produção de Frangos e Suínos

A produção de frangos no Paraná atingiu a marca de 2,29 bilhões de cabeças, enquanto a suinocultura registrou um abate de 12,9 milhões de animais. Esses números refletem a capacidade crescente do estado em atender à demanda nacional e internacional por proteína animal.

Avanços na Indústria de Carne Bovina

No setor de carne bovina, o Paraná processou 1,64 milhão de cabeças, consolidando sua posição de destaque no cenário agropecuário brasileiro. Este resultado é fruto de investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis.

Produção de Leite e Ovos

Além das carnes, o estado também alcançou recordes na produção de leite e ovos. Foram produzidos 4,3 bilhões de litros de leite e 476 milhões de dúzias de ovos, atendendo tanto o mercado interno quanto as exportações.