Debate sobre Violência na Internet Acontece na UEL

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) sedia uma Aula Magna que visa promover uma reflexão crítica sobre as redes digitais, discurso de ódio e violência no espaço virtual. O evento ocorrerá no Anfiteatro Cyro Grossi, amanhã, dia 19, às 19h30.

Objetivos e Organização do Evento

O debate, intitulado "Redes, Haters e Violências – O que a geografia tem a ver com isso?", é uma iniciativa do Departamento de Geografia do Centro de Ciências Exatas (CCE) em parceria com programas de Especialização e Pós-Graduação (PPGEO). As inscrições estão abertas até o meio-dia do dia do evento.

Palestrante Convidado

O evento contará com a presença de Antônio Henrique Bernardes, docente da Universidade Federal Fluminense (UFF) e integrante do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Importância do Tema

A coordenadora do curso, Jaqueline Telma Vercezi, destaca que o tema é relevante para estudantes de Geografia, pois aborda a relação entre dinâmicas socioespaciais e suas implicações no espaço digital e físico.

Expansão do Público-Alvo

Inicialmente direcionado a alunos e pesquisadores de Geografia, o evento agora também inclui o Departamento de Ciência da Computação, devido ao aumento da procura.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3371-4246 ou pelo e-mail colegiadogeo@uel.br.