Prefeito de Cambé comenta descarte de uniformes escolares na rua

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, se manifestou publicamente sobre o descarte de uniformes escolares da rede municipal encontrado em via pública. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e gerou questionamentos da população sobre o uso e destino do material adquirido com recursos públicos.

Em publicação e entrevista, o prefeito destacou que a administração municipal não realiza julgamentos precipitados sem a devida apuração dos fatos. Segundo ele, diferentes situações podem ter levado ao descarte dos uniformes, incluindo a possibilidade de furto de mochilas ou perda dos itens por terceiros.

Conforme explicado, a Prefeitura de Cambé tem investido significativamente na aquisição de uniformes e materiais escolares para os alunos da rede municipal. Desde 2023, o investimento se aproxima de R$ 9 milhões, com o objetivo de garantir melhores condições de ensino e apoio às famílias.

O prefeito ressaltou que o descarte inadequado de uniformes é considerado uma situação preocupante, principalmente por se tratar de itens que podem ser reutilizados por outras crianças. Ele também destacou a importância de verificar se há necessidade de acompanhamento social em casos onde possa haver falta de cuidado com os materiais.

A administração municipal orienta que uniformes que não serão mais utilizados devem ser devolvidos diretamente nas escolas, na Secretaria de Educação ou em pontos de apoio indicados. As unidades escolares estão autorizadas a receber os itens, avaliar as condições de uso e redistribuí-los para outros alunos.

Além disso, foi reforçado que peças em bom estado podem ser higienizadas e reaproveitadas, contribuindo para o melhor aproveitamento dos recursos públicos e atendimento de estudantes que necessitam.

A Prefeitura também informou que, caso a população tenha informações sobre o caso ou identifique situações semelhantes, é possível entrar em contato com os canais oficiais para que a situação seja analisada.

O episódio também gerou um alerta à comunidade sobre a importância da responsabilidade no uso de materiais públicos, lembrando que os investimentos são realizados com recursos provenientes dos contribuintes.