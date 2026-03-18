Londrina inaugura primeira loja da Obramax no Sul com investimento de R$ 115 milhões

A cidade de Londrina foi escolhida para sediar a primeira loja da Obramax na região Sul do Brasil. O empreendimento recebeu um investimento significativo de R$ 115 milhões, destacando-se como um novo marco comercial para a cidade.

Impacto Econômico e Geração de Empregos

A inauguração da loja não apenas promove o desenvolvimento econômico local, mas também contribui para a geração de empregos. Estima-se que a nova unidade crie diversas oportunidades de trabalho diretas e indiretas, fortalecendo a economia regional.

Estrutura e Ofertas da Obramax

A loja da Obramax em Londrina promete oferecer uma ampla variedade de produtos voltados para construção, reforma e manutenção, com preços competitivos e condições atrativas para consumidores e empresas do setor.