Polícia Civil Prende Tenente-Coronel da PM por Feminicídio em São José dos Campos

A Polícia Civil de São Paulo realizou a prisão do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, na manhã desta quarta-feira (18). A captura ocorreu em sua residência na cidade de São José dos Campos. O oficial será encaminhado ao 8º Distrito Policial, localizado na zona leste da capital paulista.

Acusação de Feminicídio

Geraldo Leite é acusado de feminicídio e fraude processual no caso da morte de sua companheira, a soldado Gisele Alves Santana. A vítima foi encontrada com um tiro na cabeça em 18 de fevereiro, no apartamento em que o casal vivia. Na ocasião, o tenente-coronel notificou as autoridades relatando um suicídio, versão contestada pela família da vítima desde o início.

Laudos e Evidências

O Instituto Médico Legal (IML) realizou laudos que indicaram lesões contundentes na face e na região cervical de Gisele, sugerindo pressão digital e escoriação compatível com estigma ungueal. O último laudo, datado de 7 de março, reforçou a presença dessas lesões.

Depoimentos e Indícios

Uma testemunha relatou ter ouvido um disparo às 7h28, com o tenente-coronel acionando o Copom apenas às 7h57, um intervalo de quase meia hora. Além disso, fotos mostram a vítima com a arma na mão, o que é considerado atípico em casos de suicídio. Três mulheres policiais também foram ao local para realizar uma limpeza horas depois, fato já confirmado em depoimentos.