Estado Expande Castração de Gatos para Combater Esporotricose

O governo estadual anunciou a ampliação do número de vagas no programa Castrapet, com um aumento médio de 15% conforme a localidade. Esta iniciativa visa melhorar o controle da esporotricose, uma infecção fúngica que afeta tanto animais quanto humanos.

Importância da Esterilização

A esterilização dos gatos é uma estratégia essencial na prevenção da esporotricose. A doença, causada por um fungo, provoca feridas difíceis de cicatrizar nos animais e pode se manifestar em humanos na forma de úlceras cutâneas.

Impacto nos Municípios

O aumento das vagas no programa Castrapet varia de acordo com cada município, permitindo uma abordagem mais direcionada e eficiente no combate à zoonose. Este aumento busca atender à demanda local e melhorar a saúde pública.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br