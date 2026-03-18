Caso de Sarampo em Bebê Destaca Importância da Vacinação

Um caso confirmado de sarampo em um bebê de seis meses em São Paulo, ocorrido na semana passada, levantou preocupações sobre a necessidade de manter altas taxas de vacinação. A imunização é crucial para proteger aqueles que ainda não podem ser vacinados, como é o caso de bebês menores de um ano.

Imunização e a Primeira Infância

Segundo o calendário do Sistema Único de Saúde, a primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, deve ser administrada aos 12 meses de idade. Aos 15 meses, a vacina tetra viral é aplicada, reforçando a imunidade e incluindo proteção contra a catapora.

Riscos de Casos Importados

A bebê diagnosticada com sarampo havia viajado recentemente à Bolívia, onde há um surto da doença. A alta cobertura vacinal no Brasil é essencial para evitar que casos importados gerem novos surtos. O sarampo é altamente contagioso, especialmente entre não vacinados, e a vacinação generalizada ajuda a impedir a circulação do vírus.

Dados de Cobertura Vacinal

No ano passado, 92,5% dos bebês receberam a primeira dose da vacina, mas apenas 77,9% completaram o esquema vacinal na idade apropriada. A cobertura adequada é essencial para a proteção coletiva, especialmente em tempos de surtos.

Proteção ao Longo da Vida

A vacina contra o sarampo oferece proteção duradoura. Crianças e adultos sem comprovação de vacinação devem receber a vacina. Para pessoas de 5 a 29 anos, são recomendadas duas doses com intervalo de um mês. Já para aqueles entre 30 e 59 anos, uma dose é suficiente. A vacina não é indicada para gestantes e imunocomprometidos.

Cenário nas Américas

O continente americano vive uma situação crítica com o sarampo. No ano passado, 14.891 casos foram reportados em 14 países, resultando em 29 mortes. Este ano, até março, já foram confirmados 7.145 casos. A maioria dos casos ocorre em não vacinados, destacando a importância da imunização.