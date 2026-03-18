José Mujica Recebe Título Póstumo de Doutor Honoris Causa pela UFABC

José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e reconhecido líder da esquerda latino-americana, receberá postumamente o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do ABC (UFABC).

Cerimônia de Homenagem

A cerimônia de concessão do título será realizada nesta quinta-feira (19) no Centro de Formação e Educação Permanente (Cenforpe) em São Bernardo do Campo, São Paulo.

Presenças Ilustres

Participarão do evento figuras como Lucía Topolansky, ex-vice-presidenta do Uruguai e companheira de Mujica, além do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Aprovação e Proposta

A honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário em junho de 2024, após proposta da Associação dos Docentes da UFABC e do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC.

Reconhecimento e Legado

O título reconhece a contribuição de Mujica para a democracia, educação, e integração regional, além de seus esforços na promoção de valores éticos e sociais.