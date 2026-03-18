PCPR Inaugura Delegacia Cidadã em Maringá com Investimento de R$ 10,5 Milhões

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) inaugurou recentemente a Delegacia Cidadã em Maringá, visando melhorar o atendimento à população local. Este projeto é parte de um esforço contínuo para modernizar e ampliar a infraestrutura de segurança pública na região.

Investimento e Parceria

O projeto contou com um investimento total de R$ 10,5 milhões, provenientes de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A parceria com o BID foi fundamental para viabilizar a construção e garantir a qualidade das instalações.

Administração da Obra

A Diretoria de Edificações da Secretaria das Cidades (Secid) foi responsável pela administração e execução da obra. A Secid desempenhou um papel crucial na coordenação dos trabalhos, assegurando que todas as etapas fossem concluídas dentro do prazo e do orçamento estipulado.

Impacto na Comunidade

A nova Delegacia Cidadã promete trazer um impacto positivo para a comunidade de Maringá, oferecendo um ambiente mais acessível e eficiente para o atendimento ao público. A iniciativa reforça o compromisso da PCPR com a melhoria contínua dos serviços prestados à população.