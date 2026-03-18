Dia D de Vacinação em Cambé: UBSs Abertas Neste Sábado

Neste sábado, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cambé estarão abertas em função do Dia D de vacinação. A ação tem como objetivo facilitar o acesso à imunização para a população local, garantindo que mais pessoas possam se vacinar.

Objetivo do Dia D de Vacinação

O Dia D é uma iniciativa importante para aumentar a cobertura vacinal na cidade, oferecendo mais uma oportunidade para quem ainda não conseguiu se vacinar durante a semana. Com todas as UBSs abertas, a expectativa é que a adesão seja alta.

Horário de Funcionamento

As Unidades Básicas de Saúde estarão funcionando em horário especial para atender a população durante o Dia D. É importante que os moradores aproveitem essa oportunidade para colocar em dia suas vacinas.