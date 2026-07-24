Mutirões removem mais de uma tonelada de fios irregulares no centro de Londrina

Uma força-tarefa realizada por equipes da Copel e Londrina Iluminação retirou mais de uma tonelada de fios irregulares e inutilizados de 156 postes localizados no quadrilátero central de Londrina. As ações ocorreram entre os dias 21 e 23 de agosto, abrangendo as ruas Paraíba, Quintino Bocaiúva e a Avenida Paraná, incluindo o Calçadão.

Somente no último dia, foram recolhidos 194 quilos de cabos fora dos padrões técnicos. As operadoras de telecomunicações participaram dos trabalhos, sendo responsáveis pela retirada dos materiais, sob fiscalização de órgãos como o Crea-PR, Ceal e CRT-04.

Segundo o presidente da Londrina Iluminação, Vitor Horita, estão em andamento estudos para aprimorar a lei municipal que determina a remoção de cabos e dispositivos sem uso em espaços públicos. O objetivo é tornar as ações integradas mais frequentes e garantir instalações mais seguras e organizadas.

O gerente da Base de Serviços de Campo de Londrina, Rafael de Oliveira Ribeiro, avaliou positivamente o resultado do mutirão, destacando que todos os postes mapeados foram regularizados e que novas ações já estão sendo programadas.

Esses mutirões têm como foco principal aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e motociclistas, além de reduzir a poluição visual na cidade. Para o mês de agosto, está prevista uma nova etapa na Avenida Saul Elkind, além de outras regiões como o entorno do Aterro do Lago Igapó e as avenidas Santos Dumont e Arthur Thomas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br