TV Brasil transmite ao vivo a primeira final da LBF entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas

A TV Brasil exibe neste sábado (25), a partir das 10h45, a primeira partida da decisão da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2026. O confronto entre Sampaio Basquete e Unimed Campinas Basquete marca o início da série melhor de cinco, com o jogo acontecendo no Ginásio Costa Rodrigues, em São Luís.

O Sampaio Basquete garantiu a vantagem de sediar até três jogos da final, após conquistar a melhor campanha na fase inicial do torneio. A equipe maranhense chega à sua quinta final consecutiva na LBF, somando oito participações no total. A vaga foi conquistada ao vencer o Cerrado BRB por 61 a 46 no jogo decisivo da semifinal, fechando a série em 2 a 1.

Já o Unimed Campinas Basquete assegurou presença na final ao superar o Sesi Basquete Araraquara por 70 a 67, encerrando a semifinal em 2 a 0. Esta será a quarta vez que as duas equipes se enfrentam em uma decisão da LBF. No retrospecto, Campinas levou o título em 2018, enquanto Sampaio ficou com o troféu em 2019 e 2022.

Os playoffs da LBF reúnem as oito melhores equipes da temporada regular, que avançam para as quartas de final. As fases eliminatórias são disputadas em séries de melhor de três jogos, enquanto a final é decidida em até cinco partidas.

A transmissão da LBF faz parte da iniciativa da TV Brasil de valorizar o esporte feminino e ampliar o acesso do público às principais competições nacionais. Além da LBF, a emissora também exibe jogos do Brasileirão Feminino das Séries A1, A2 e A3, além das finais das categorias de base.

Os jogos podem ser acompanhados pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica e também pela plataforma TV Brasil Play, disponível para acesso via site ou aplicativo em dispositivos Android e iOS.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br