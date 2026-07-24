Homem morre durante intervenção policial em Cambé

Ocorrência foi registrada na madrugada desta sexta-feira (24), em um condomínio na Rua Humberto Moreschi; segundo informações preliminares, homem estava armado com uma faca

Um homem morreu após ser atingido por disparo de arma de fogo durante uma intervenção da Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (24), em um condomínio residencial localizado na Rua Humberto Moreschi, em Cambé.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar e do 3º Grupamento de Bombeiros (3º BBM). Até a publicação desta matéria, a identidade do homem não havia sido oficialmente divulgada.

Segundo informações preliminares apuradas no local, o homem estaria em estado de alteração e portava uma faca. Relatos iniciais apontam que ele teria tentado agredir o próprio genro.

O genro conseguiu se refugiar dentro de um apartamento do condomínio. Ainda conforme as informações obtidas inicialmente, o homem teria permanecido do lado de fora e passado a desferir golpes de faca contra a porta do imóvel.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada.

Homem foi atingido durante intervenção

Equipes policiais foram até o condomínio para atender a ocorrência. Durante a intervenção, o homem acabou sendo atingido por disparo de arma de fogo.

As circunstâncias exatas que levaram ao disparo ainda deverão ser esclarecidas oficialmente pelas autoridades responsáveis. Por esse motivo, o Portal Cambé não antecipa conclusões sobre a dinâmica da abordagem.

O relatório inicial do 3º Grupamento de Bombeiros informa que a corporação foi acionada às 00h35 para atendimento na Rua Humberto Moreschi, nº 1345.

No registro dos bombeiros, a natureza da ocorrência consta como “APH – Ferimento por arma de fogo”, Código 4, indicando óbito.

Caso deverá ser apurado

Após a confirmação da morte, o local foi preservado para os procedimentos necessários e a apuração das circunstâncias da ocorrência.

O homem foi identificado como José Roberto Rodrigues e tinha 62 anos.

Também deverão ser esclarecidos pelas autoridades os detalhes sobre o que ocorreu antes da chegada da equipe policial e a dinâmica da intervenção que terminou com o disparo.

O Portal Cambé acompanha o caso e a matéria poderá ser atualizada assim que novas informações oficiais forem disponibilizadas.

Imagens: Portal Cambé