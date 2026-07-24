Bolsa Família de julho é pago para beneficiários com NIS final 5

A Caixa Econômica Federal iniciou nesta sexta-feira (24) o pagamento da parcela de julho do Bolsa Família para os beneficiários cujo Número de Inscrição Social (NIS) termina em 5. O valor médio do benefício neste mês é de R$ 679,19.

Em 175 municípios de seis estados, o pagamento foi antecipado e unificado desde segunda-feira (20), independentemente do final do NIS. Essas localidades estão em situação de emergência ou calamidade pública nos estados do Amazonas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600. Além desse valor, o programa oferece adicionais: mães de bebês de até seis meses recebem seis parcelas de R$ 50; famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos têm acréscimo de R$ 50; e famílias com crianças de até 6 anos recebem adicional de R$ 150.

O pagamento do Bolsa Família segue o calendário tradicional, sendo realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar as datas, valores e detalhes das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem.

Desde junho de 2023, a regra de proteção permite que famílias que melhorarem a renda recebam 50% do benefício por até dois anos, caso cada membro receba até meio salário mínimo. Para quem entrou na regra até maio de 2025, o prazo é mantido em dois anos; após essa data, a permanência é de um ano.

Outra novidade é que, a partir de 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais desconto do Seguro Defeso, conforme a Lei 14.601/2023. O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais que ficam impedidos de trabalhar durante a piracema.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br