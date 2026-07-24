Brasil reage a nova tarifa dos EUA sobre produtos nacionais e avalia medidas de reciprocidade

O governo brasileiro classificou como indevida a nova tarifa de 12,5% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos nacionais. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, que afirmou que a decisão norte-americana se baseia em argumentos que não condizem com a realidade brasileira.

A sobretaxa, que entra em vigor nesta sexta-feira (24), foi justificada pelos EUA sob a alegação de que o Brasil não adota mecanismos suficientes para impedir a entrada de produtos fabricados com trabalho forçado. O ministro, no entanto, ressaltou que o Brasil possui políticas consolidadas de combate ao trabalho escravo, sendo signatário de acordos internacionais e mantendo o compromisso com os direitos humanos e o trabalho digno.

Segundo o MDIC, a medida afeta setores importantes da indústria nacional, como calçados, máquinas, equipamentos, peças, componentes, confecções e produtos químicos não farmacêuticos. Para esses segmentos, a tarifa acumulada pode chegar a 37,5%, já que será somada à taxa de 25% anunciada anteriormente. Produtos como carne bovina, café, suco de laranja e frutas seguem isentos das novas tarifas.

O governo brasileiro informou que ainda está levantando a lista completa dos itens que sofrerão dupla tarifação. Aproximadamente 2 mil produtos exportados para os Estados Unidos ficaram livres das duas medidas.

O ministro Márcio Elias Rosa destacou que a prioridade do Brasil é buscar o diálogo com Washington para tentar reverter as tarifas, mas não descarta o uso de medidas de reciprocidade previstas na Lei de Reciprocidade Econômica, sancionada este ano. Segundo ele, a adoção de eventuais respostas dependerá do andamento das negociações.

Enquanto isso, o governo pretende apoiar os setores mais impactados, ampliar a busca por novos mercados e preparar estratégias jurídicas e diplomáticas. Empresas atingidas poderão contar com recursos do programa Brasil Soberano, que oferece crédito para capital de giro, investimentos e inovação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br