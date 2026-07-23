Justiça do Rio suspende perícia em celular de Jairinho até decisão sobre habeas corpus

A juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, determinou a suspensão da perícia no celular apreendido na cela do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. A decisão vale até que seja julgado o habeas corpus apresentado pela defesa do réu.

A defesa de Jairinho havia solicitado a anulação da decisão que permitiu o acesso aos dados do aparelho, mas o pedido foi negado pela magistrada. Mesmo assim, a juíza acatou o pedido subsidiário para suspender temporariamente os efeitos da decisão, impedindo o Ministério Público de realizar qualquer perícia no celular até o julgamento do habeas corpus.

O aparelho foi apreendido para apurar se Jairinho tentou interferir no andamento do processo judicial. O ex-vereador foi condenado em junho deste ano a 43 anos, nove meses e 20 dias de prisão pela morte do menino Henry Borel Medeiros, ocorrida em março de 2021.

Monique Medeiros, mãe de Henry, teve seu crime desclassificado para homicídio culposo, recebendo perdão judicial. Ela também foi condenada por omissão diante da tortura sofrida pelo filho, mas como já cumpriu prisão preventiva, sua pena foi considerada extinta.

O julgamento do caso Henry Borel durou 11 dias e entrou para a história como o mais longo do Judiciário do Rio de Janeiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br