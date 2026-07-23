Festival HipHopé Vermelho abre inscrições para batalhas e competições em Londrina

O 14º Festival HipHopé Vermelho Londrina está com inscrições abertas para suas competições e batalhas de rima. O evento acontece de 14 a 16 de agosto, no Londrina Norte Shopping e no Teatro Vila Rica, com entrada gratuita das 11h às 22h.

O festival tem como objetivo ampliar o acesso à cultura hip hop, promover a integração de artistas de diferentes estilos e incentivar a formação e valorização dos elementos da cultura urbana. Organizado pelo Coletivo HipHopé Vermelho, o evento se consolidou como um dos principais encontros do segmento no Paraná.

A programação inclui workshops, batalhas, competições coreográficas, apresentações artísticas e atividades formativas. Entre as novidades deste ano estão a estreia da batalha de Locking em Londrina, o retorno da Kombat – Open Style 3×3 e um novo formato para a batalha de MCs, com etapas classificatórias e final no Teatro Vila Rica. Também fazem parte do evento a tradicional batalha de Breaking e mostras coreográficas nas categorias Kids, Juvenil e Avançado.

As inscrições para as batalhas e mostras coreográficas devem ser feitas antecipadamente pelo formulário disponível no Instagram oficial do festival. Já os workshops não exigem inscrição prévia. Todas as atividades são gratuitas.

Segundo a organização, as mostras coreográficas podem receber até 30 grupos, e cerca de 20 equipes já estavam inscritas no início das inscrições, mostrando o crescimento do festival e o aumento da qualidade técnica dos participantes.

Os vencedores das competições receberão prêmios em dinheiro. A banca avaliadora será composta por profissionais reconhecidos nacionalmente, escolhidos de acordo com os valores do festival, como respeito e responsabilidade. Este ano, o evento também promove uma campanha de conscientização sobre violência contra a mulher, e participantes com histórico incompatível com esses princípios terão a inscrição vetada.

As premiações somam R$ 5 mil para as categorias coreográficas, além de prêmios individuais para melhor dançarino(a) e coreógrafo(a). A Kombat – Open Style 3×3 premiará a equipe vencedora com R$ 1,5 mil e troféu. Outras modalidades também terão premiações e reconhecimento.

Para participar, os interessados devem se inscrever antecipadamente nas modalidades desejadas. Mais informações e a programação completa estão disponíveis no Instagram do festival.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br