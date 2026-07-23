China surpreende e elimina EUA, avançando às semifinais da Liga das Nações de Vôlei Feminino

A seleção feminina de vôlei da China garantiu vaga nas semifinais da Liga das Nações ao vencer os Estados Unidos, nesta quinta-feira (23), em Macau. O confronto terminou em 3 sets a 2 para as chinesas, que reverteram o placar após perderem dois sets, com parciais de 25/15, 23/25, 20/25, 25/17 e 15/13.

Mesmo tendo encerrado a primeira fase na nona posição, a China avançou às quartas de final por ser o país-sede da etapa decisiva, conforme o regulamento do torneio. Já os Estados Unidos, líderes até então, deram adeus à competição.

Na próxima fase, a equipe chinesa enfrenta a Turquia, que também garantiu vaga ao superar o Canadá por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/21, 25/21 e 25/17. O duelo entre China e Turquia será neste sábado (25), às 8h30 (horário de Brasília).

O Brasil também está nas semifinais e terá pela frente a Itália, no sábado (25), às 5h. As brasileiras avançaram após vitória de virada sobre o Japão por 3 sets a 1, enquanto as italianas eliminaram a Holanda ao vencer por 3 sets a 0.

O histórico recente mostra que a Itália tem sido um desafio para o Brasil, tendo vencido as finais de 2022 e 2025. Já os Estados Unidos e a própria Itália dividem o posto de maiores campeãs da Liga das Nações.

A decisão do torneio e a disputa pelo terceiro lugar acontecem no domingo (26), às 8h30 e 4h30, respectivamente.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br