STF autoriza investigação da PF sobre repasses para filme sobre Jair Bolsonaro

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a Polícia Federal (PF) a abrir um inquérito para investigar transferências de recursos feitas pelo empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, para a produção do filme ‘Dark Horse’, que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão foi tomada após solicitação da própria PF, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). O caso ganhou destaque após o site The Intercept divulgar que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teria pedido apoio financeiro a Vorcaro para a produção do longa-metragem. Segundo informações, cerca de R$ 61 milhões teriam sido repassados entre fevereiro e maio de 2025.

O senador Flávio Bolsonaro negou qualquer irregularidade, afirmando que os valores destinados ao filme são provenientes de fontes privadas e não envolvem vantagens indevidas. O inquérito foi solicitado ao STF pelo deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e recebeu aval da PGR.

Até o momento, a produtora Up Entertainment, responsável pelo filme, não se manifestou sobre o caso.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br