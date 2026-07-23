Léo Figueiró é o novo técnico da seleção brasileira feminina de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta quinta-feira (23) a chegada de Léo Figueiró como novo técnico da seleção feminina adulta. Ele assume o posto após a saída da norte-americana Pokey Chatman, que esteve à frente da equipe por pouco mais de um ano e meio.

Léo Figueiró, de 51 anos, já atuava como assistente técnico da seleção feminina e coordenava as categorias de base femininas desde janeiro. O treinador ganhou destaque no comando das equipes masculinas do Botafogo, onde conquistou a Liga Sul-Americana em 2019, e do Vasco, levando o time à Copa Super 8 nas temporadas 2023/24 e 2024/25.

Na seleção, Figueiró foi medalha de prata como assistente técnico na Fiba AmeriCupW em 2023 e campeão sul-americano com a equipe masculina Sub-21. Ele também integrou a comissão técnica masculina no Pré-Olímpico de 2021.

O primeiro compromisso de Figueiró à frente da seleção feminina será o Campeonato Sul-Americano, que começa em 3 de agosto, em Zárate, na Argentina. O torneio garante quatro vagas para a AmeriCupW de 2027, em El Salvador. O Brasil está no Grupo B, ao lado de Venezuela e Chile. As seleções jogam entre si na primeira fase, e o líder do grupo avança direto à semifinal, enquanto segundo e terceiro disputam o playoff.

Figueiró afirmou que assumir a seleção é uma honra e destacou seu conhecimento sobre as atletas e os desafios do basquete feminino nacional. Ele espera dar continuidade ao trabalho de desenvolvimento iniciado nas categorias de base.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br