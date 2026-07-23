Casos de dengue em Londrina caem 72% em 2026, aponta boletim da Saúde

Londrina registrou uma queda significativa nos casos de dengue em 2026, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (23). Foram confirmados nove novos casos, totalizando 1.301 ocorrências da doença neste ano. Esse número representa uma redução de 72% em relação ao mesmo período de 2025, quando o município já contabilizava mais de 4,7 mil casos.

O número de mortes também diminuiu: enquanto em 2025 foram nove óbitos nas primeiras 29 semanas do ano, em 2026 foram registradas duas mortes até o momento, o que equivale a uma queda de 78%.

O boletim informa ainda que, em 2026, Londrina soma 10.408 notificações de dengue. Destas, 8.162 já foram descartadas e 945 seguem em análise. A coordenadora do Controle de Endemias da Vigilância em Saúde, Cássia Fernanda de Sales, ressaltou a importância de manter os cuidados para eliminar focos do mosquito transmissor, mesmo diante da redução dos números.

Entre as ações de combate, a Prefeitura mantém inspeções de campo, uso de drones para vistorias aéreas, limpeza de áreas, recolhimento semanal de ovitrampas e atendimento à população para denúncias e solicitações de vistoria, pelo telefone 0800-400-1893 ou formulário online.

Outro destaque é a ampliação do Método Wolbachia, que consiste na liberação de mosquitos Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia, capaz de reduzir a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya. A primeira etapa do projeto cobriu 60% da cidade em 2025, e a expectativa é de que, no segundo semestre de 2026, toda a área urbana seja contemplada.

As equipes de vigilância estão sendo treinadas para a nova fase do projeto, com capacitações em parceria com a empresa Wolbachia do Brasil.

O Ministério da Saúde emitiu alerta para que estados e municípios reforcem as ações de combate ao mosquito, já que o fenômeno El Niño pode favorecer a proliferação do Aedes aegypti a partir de outubro. A orientação é para que a população continue eliminando possíveis criadouros e procure atendimento médico ao apresentar sintomas das arboviroses.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br