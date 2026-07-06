Pé-de-Meia: estudantes de novembro e dezembro recebem 4ª parcela nesta segunda-feira

Os alunos do ensino médio nascidos em novembro e dezembro que participam do programa Pé-de-Meia vão receber nesta segunda-feira (6) a quarta parcela do incentivo frequência, no valor de R$ 200. O pagamento é feito para quem registrou pelo menos 80% de presença nas aulas durante o mês de abril.

Desde 29 de junho, o Ministério da Educação (MEC) vem realizando os depósitos conforme o mês de nascimento dos estudantes. Já receberam o benefício aqueles nascidos entre janeiro e outubro, seguindo um cronograma divulgado pelo MEC.

Além do incentivo frequência, o MEC também está liberando parcelas referentes ao incentivo matrícula de 2026 e ao incentivo conclusão de 2025, para estudantes cujas informações escolares foram atualizadas ou corrigidas pelas redes públicas de ensino.

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança para estimular a permanência dos jovens no ensino médio até a conclusão. Os valores podem chegar a R$ 9,2 mil por estudante, considerando todos os incentivos e o bônus pela participação no Enem.

Para ter direito ao benefício, é preciso estar matriculado na rede pública, ter inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico) até 7 de agosto de 2026, renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, idade entre 14 e 24 anos (ensino regular) ou entre 19 e 24 anos (EJA), CPF regular e frequência mínima de 80% nas aulas.

A consulta sobre pagamentos, informações escolares e regras do programa pode ser feita no site do Pé-de-Meia, acessando com login Gov.br. A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas e pelos repasses.

Desde 2024, o programa já beneficiou cerca de 7,2 milhões de estudantes em todo o Brasil, contribuindo para a redução da evasão escolar e o aumento das taxas de aprovação no ensino médio.

Dúvidas sobre o Pé-de-Meia podem ser esclarecidas na página de Perguntas Frequentes do programa ou pelo telefone 0800-616161.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br