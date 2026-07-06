Motorista é preso após invadir conveniência em Cambé

Carro atingiu estabelecimento no Jardim Santo Amaro

Um motorista de 72 anos foi preso na tarde de domingo (5) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida José Afonso dos Santos, nº 774, no Jardim Santo Amaro, em Cambé. O veículo, um Toyota Corolla XLi Flex prata, acabou atingindo uma conveniência localizada na região.

De acordo com o registro do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, a ocorrência foi registrada às 15h28 como choque contra anteparo. O condutor, identificado apenas pelas iniciais P. D. F., sofreu ferimentos leves.

Apesar da dinâmica do acidente, ninguém que estava no estabelecimento foi atingido. A ocorrência resultou em danos materiais.

Veículo teria percorrido trecho sobre a calçada

Conforme informações repassadas no local, o acidente teria começado cerca de 100 metros antes do ponto onde o carro parou. O automóvel teria subido na calçada, passado por um trecho de circulação de pedestres e atingido a estrutura do comércio.

O caso mobilizou equipes do SIATE, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Durante o atendimento, o subtenente De Paula, do Corpo de Bombeiros, informou que o motorista estava consciente e orientado, mas apresentava confusão ao relatar o que havia ocorrido.

Segundo o militar, a situação poderia ter terminado de forma muito mais grave, principalmente porque o veículo passou por uma área de calçada antes de atingir o estabelecimento.

Polícia Militar aponta sinais de embriaguez

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o motorista foi abordado no local e recebeu a oferta para realizar o teste do etilômetro. Ele foi informado sobre o direito de recusa e também sobre as penalidades administrativas previstas no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda conforme a PM, o condutor recusou expressamente o teste do bafômetro e qualquer outro procedimento para aferição de alcoolemia.

A equipe policial relatou que o homem apresentava olhos vermelhos e brilhantes, odor etílico perceptível, vestes desalinhadas, comportamento irônico e falas dispersas. Segundo o boletim, ele também demonstrava dificuldade para explicar com precisão o que havia acontecido.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao motorista.

Motorista foi encaminhado e veículo apreendido

Após a abordagem, o homem foi orientado a receber atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhado para apresentação à autoridade policial.

O veículo envolvido no acidente, um Toyota Corolla XLi Flex prata, foi apreendido.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve como naturezas constatadas: atendimento de acidente, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool ou outra substância psicoativa e dano.

Alerta sobre álcool e direção

O Corpo de Bombeiros reforçou a orientação para que motoristas não assumam a direção após consumir bebida alcoólica, especialmente em dias de jogos, festas e confraternizações.

A recomendação é direta: se beber, não dirija. Chamar um transporte por aplicativo, táxi ou combinar uma carona segura pode evitar acidentes, prisões, multas e, principalmente, tragédias.

Caso chama atenção no trânsito de Cambé

A ocorrência no Jardim Santo Amaro chamou a atenção pela forma como o veículo atingiu o estabelecimento. Em uma região com circulação de moradores, pedestres e comerciantes, a situação poderia ter causado consequências mais graves.

Felizmente, segundo as informações repassadas pelas equipes de atendimento, não houve vítimas fatais. O condutor teve ferimentos leves e os danos foram materiais.

Resultado da ocorrência

Segundo as informações oficiais:

Um homem de 72 anos foi preso;

O motorista teve ferimentos leves;

O veículo Toyota Corolla prata foi apreendido;

A ocorrência foi registrada às 15h28;

O caso aconteceu na Avenida José Afonso dos Santos, nº 774;

Não houve vítimas fatais.

Conclusão

O caso foi encaminhado às autoridades competentes, que devem apurar as circunstâncias do acidente e os procedimentos legais relacionados à recusa do teste do bafômetro.

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