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Espanha enfrenta Portugal e EUA jogam contra Bélgica nas oitavas da Copa do Mundo 2026

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de julho de 2026 11:55

As oitavas de final da Copa do Mundo 2026 seguem nesta segunda-feira (6), com dois confrontos decisivos. O primeiro jogo do dia coloca frente a frente as seleções da Espanha e de Portugal, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos.

Mais tarde, às 21h, os Estados Unidos entram em campo contra a Bélgica, em partida realizada em Seattle. Ambas as partidas são eliminatórias: quem vencer avança para as quartas de final, enquanto os derrotados se despedem da competição.

Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá uma prorrogação de 30 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis. As oitavas de final continuam até terça-feira (7), e as quartas de final têm início na quinta-feira (9).

Os jogos prometem fortes emoções e podem definir o rumo de seleções tradicionais e anfitriãs do torneio. Acompanhe a tabela e os resultados para não perder nenhum detalhe da Copa do Mundo 2026.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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