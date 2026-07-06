Prouni 2026 abre inscrições gratuitas para bolsas de estudo no 2º semestre

O Programa Universidade para Todos (Prouni) inicia nesta terça-feira (7) o período de inscrições gratuitas para o processo seletivo do segundo semestre de 2026. Os interessados têm até sexta-feira (10) para se inscrever exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mantido pelo Ministério da Educação (MEC).

O Prouni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) para cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Os candidatos podem optar por concorrer em ampla concorrência ou em vagas destinadas a pessoas com deficiência, indígenas, pardos ou pretos.

Para participar, o estudante deve ter concluído o ensino médio, ter feito o Enem em 2024 ou 2025, alcançar pelo menos 450 pontos de média nas provas e não zerar a redação. Também é necessário cumprir pelo menos um dos seguintes requisitos: ter cursado todo o ensino médio em escola pública, ter sido bolsista em escola privada, ter estudado em ambas as redes, ser pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública que deseja cursar licenciatura ou pedagogia. Professores não precisam atender ao limite de renda exigido para os demais participantes.

O Prouni exige comprovação de renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa para bolsas integrais e até três salários mínimos para bolsas parciais. Não podem se inscrever candidatos que participaram do Enem como treineiros.

A classificação dos candidatos considera a melhor média do Enem e a modalidade de concorrência escolhida, além do curso, turno, local e instituição. O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho, e o da segunda chamada, em 5 de agosto. Os selecionados devem comprovar informações entre 15 e 24 de julho (primeira chamada) e de 5 a 14 de agosto (segunda chamada).

O cronograma do Prouni 2026/2 prevê ainda a inscrição na lista de espera nos dias 26 e 27 de agosto, com resultado divulgado em 1º de setembro. Todas as regras estão disponíveis no edital publicado pelo MEC.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br