Drive-thru de vacinação contra a gripe acontece nesta quinta-feira em Londrina

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quinta-feira (9) um drive-thru de vacinação contra a gripe. A ação será promovida das 10h30 às 19h30, no estacionamento localizado entre o ginásio Moringão e o Zerão.

No formato drive-thru, a imunização é oferecida tanto para quem chega de carro ou motocicleta, sem a necessidade de sair do veículo, quanto para pedestres que comparecerem ao local durante o horário de atendimento.

Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto e, se possível, a Carteira de Vacinação. A imunização está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade.

Além do drive-thru, no sábado (11), das 9h às 13h, haverá vacinação contra a gripe durante o evento Dia da Duque, realizado na Avenida Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Avenida Celso Garcia Cid.

O objetivo dessas ações descentralizadas é facilitar o acesso dos moradores à vacina, ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção contra complicações causadas pelo vírus influenza.

A vacina contra a gripe está disponível também nas salas de vacinação das unidades de saúde da área urbana de Londrina, das 7h às 18h30. Na zona rural, a imunização pode ser realizada durante o expediente de cada unidade.

A dose protege contra as cepas mais prevalentes dos vírus Influenza A e B, sendo atualizada anualmente para acompanhar as mutações do vírus e evitar casos graves, internações e óbitos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br