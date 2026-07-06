Clássico entre Portuguesa Santista e Jabaquara celebra rivalidade histórica de Portugal e Espanha no Brasil

O tradicional confronto entre Portuguesa Santista e Jabaquara, conhecido como “Clássico das Colônias”, completa mais de um século e segue movimentando a rivalidade entre as comunidades portuguesa e espanhola em Santos, litoral de São Paulo. O primeiro duelo entre os clubes ocorreu em 6 de julho de 1919, com vitória do então Hespanha Foot Ball Club, atual Jabaquara, por 1 a 0.

Os dois times carregam em suas trajetórias a herança de seus fundadores imigrantes e a missão de manter vivas as tradições culturais de seus países de origem. O Jabaquara, criado por espanhóis, mantém laços com a comunidade galega local, enquanto a Portuguesa Santista representa a forte presença lusitana na cidade, integrando diversas instituições culturais e sociais.

Ambos os clubes participaram da fundação da Federação Paulista de Futebol em 1941 e contribuíram para a história do esporte brasileiro. O Jabaquara revelou o goleiro Gylmar dos Santos Neves, bicampeão mundial, enquanto a Portuguesa Santista protagonizou um marco contra o Apartheid na África do Sul, ao recusar-se a jogar após a exclusão de atletas negros em 1959.

No retrospecto do clássico, a Briosa leva vantagem, com 76 vitórias em 174 partidas, enquanto o Jabaquara venceu 53 vezes e houve 45 empates. Hoje, a Portuguesa Santista retorna à Série A2 do Campeonato Paulista após conquistar o título da Série A3, enquanto o Jabaquara disputa a Série A4 e investe em sua estrutura de base.

A rivalidade ganha novo destaque com o encontro das seleções de Portugal e Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, reforçando os laços históricos e esportivos das colônias no Brasil. Os presidentes dos clubes, fiéis às suas origens, mantêm a torcida acirrada por seus países de coração.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br