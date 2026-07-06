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Inglaterra supera México com um a menos e avança às quartas da Copa do Mundo

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de julho de 2026 2:25

A seleção da Inglaterra manteve vivo o sonho do bicampeonato ao vencer o México por 3 a 2 no Estádio Azteca, mesmo jogando com um jogador a menos durante parte do segundo tempo. O confronto, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, ocorreu na noite de domingo (5) e foi marcado por momentos de grande emoção e reviravoltas.

O início da partida foi atrasado em uma hora devido a uma forte tempestade na Cidade do México, que obrigou a organização a adotar protocolos de segurança. Quando a bola finalmente rolou, o primeiro tempo foi equilibrado, com poucas chances claras até os minutos finais.

Aos 36 minutos, Jude Bellingham abriu o placar para a Inglaterra após um rápido contra-ataque. No minuto seguinte, Bellingham voltou a marcar, ampliando a vantagem inglesa. O México reagiu rapidamente e diminuiu com Julian Quiñones, levando a decisão para a segunda etapa com o placar em 2 a 1.

No segundo tempo, a Inglaterra ficou com um jogador a menos após a expulsão de Jarell Quansah. Mesmo assim, os ingleses ampliaram com Harry Kane, que converteu pênalti sofrido por Anthony Gordon. O México também teve um pênalti a seu favor, convertido por Raúl Jiménez, mas não conseguiu chegar ao empate, apesar da pressão nos minutos finais.

Com o resultado, a Inglaterra avança para enfrentar a Noruega nas quartas de final, em partida marcada para o próximo sábado (11), em Miami. Já o México se despede mais uma vez da Copa do Mundo sem conseguir chegar às quartas, mantendo um histórico de eliminações precoces no torneio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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