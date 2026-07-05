Ancelotti avalia eliminação do Brasil e projeta renovação após Copa do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti comentou, neste domingo (5), a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo após derrota por 2 a 1 para a Noruega, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O resultado marcou a pior campanha do Brasil desde 1990, com a equipe sendo eliminada nas oitavas de final.

Durante entrevista coletiva, Ancelotti afirmou que a equipe merecia um resultado melhor, destacando o esforço dos jogadores e o ambiente positivo criado durante a competição. O treinador reconheceu, no entanto, a qualidade dos adversários, especialmente do atacante Erling Haaland, autor dos dois gols noruegueses.

O Brasil teve chances de marcar, mas não conseguiu converter as oportunidades em gols, inclusive desperdiçando um pênalti cobrado por Bruno Guimarães no início do primeiro tempo. A seleção brasileira optou por jogar nos contra-ataques, enquanto a Noruega manteve maior posse de bola e trocou quase o dobro de passes em relação ao time brasileiro.

Ancelotti explicou que a escolha de Bruno Guimarães para a cobrança do pênalti foi baseada em estatísticas de aproveitamento dos jogadores disponíveis em campo, ressaltando que Neymar, o melhor cobrador, não estava entre as opções naquele momento.

Com contrato renovado até 2030, o treinador já pensa no próximo ciclo da seleção. Ele destacou a presença de jovens talentos no grupo e a possibilidade de renovação para os próximos desafios. A Confederação Brasileira de Futebol ainda não confirmou, mas há previsão de dois amistosos na Austrália em setembro, marcando o início da preparação para o próximo Mundial, que será realizado em Portugal, Espanha e Marrocos.

Ancelotti concluiu dizendo que, apesar da decepção, a derrota representa o começo de uma nova etapa para a seleção brasileira, reforçando a necessidade de seguir evoluindo e mirando o futuro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br