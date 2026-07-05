Operação Lei Seca intensifica ações educativas durante jogo do Brasil no Rio

A Operação Lei Seca reforçou as atividades de educação no trânsito e fiscalização neste domingo (5), durante a partida entre Brasil e Noruega pela Copa do Mundo. As equipes atuam em diversos pontos da capital e Região Metropolitana do Rio de Janeiro, devido ao aumento esperado de pessoas circulando para assistir ao jogo.

Locais de grande concentração de torcedores, como a FIFA Fan Fest em Copacabana, a tradicional Festa do Alzirão na Tijuca e o Festival Cerveja Rio no Aterro do Flamengo, contam com equipes de educação para o trânsito. Nessas áreas, agentes distribuem materiais informativos e promovem orientações sobre os perigos de dirigir após consumir bebidas alcoólicas.

Aproximadamente dez equipes de fiscalização estão distribuídas em pontos estratégicos da capital, Região Metropolitana e também no interior do estado. O objetivo é garantir um trânsito mais seguro durante o evento esportivo, prevenindo acidentes relacionados ao consumo de álcool.

A Operação Lei Seca recomenda que motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e, caso consumam álcool, optem por alternativas como transporte por aplicativo, táxi, transporte público ou designem um motorista que não tenha ingerido bebida alcoólica.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br