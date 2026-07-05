Polícia Militar reforça segurança em pontos de torcida no Rio durante jogo do Brasil

A Polícia Militar do Rio de Janeiro intensificou o esquema de segurança nos principais pontos de concentração de torcedores para o jogo da seleção brasileira contra a Noruega, válido pela Copa do Mundo, neste domingo (5), em Nova Jersey.

Segundo o governo estadual, as áreas com maior presença policial são a Grande Tijuca, na zona norte, o Centro da cidade e a Praia de Copacabana, na zona sul. Nessas regiões, a movimentação de torcedores costuma ser intensa durante e após as partidas, especialmente em eventos organizados nas ruas Jorge Rudge, Pereira Nunes, Zulmira e no tradicional Alzirão, na rua Alzira Brandão, nos bairros de Vila Isabel e Tijuca.

Na Grande Tijuca, mais de 240 policiais militares do 6º Batalhão, além de agentes do Comando de Operações Especiais e do Comando de Policiamento Especializado, reforçam o patrulhamento. Os locais também recebem atenção especial devido às apresentações musicais que atraem público mesmo após o apito final.

Em Copacabana, a segurança dos torcedores que acompanham o jogo na Fan Fest, montada na orla próxima à Avenida Princesa Isabel, é garantida por mais de 200 policiais militares, além de 20 viaturas e patrulhamento com motocicletas.

O planejamento da Secretaria de Estado de Polícia Militar também contempla cidades da Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Costa Verde, com atuação de unidades operacionais e especializadas para garantir a tranquilidade dos torcedores fora da capital.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br