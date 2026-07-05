Concerto da Rio Brass Band destaca Conferência Mundial de Bandas Sinfônicas no Rio

A Rio Brass Band realizou um concerto especial na Igreja de São Francisco de Paula, no centro do Rio de Janeiro, para marcar o início das atividades da 21ª Conferência Internacional da World Association for Symphonic Bands and Ensembles (WASBE), que acontecerá em julho de 2026 na cidade e em Niterói.

O evento, que reuniu músicos e apreciadores, celebrou também o quarto aniversário da banda, sob a regência do maestro Elias Campos. Segundo o diretor executivo do Comitê Organizador Local da WASBE Rio 2026, professor Marcelo Jardim, a igreja foi escolhida por sua acústica privilegiada, proporcionando uma experiência sonora diferenciada ao público.

Composta exclusivamente por instrumentos de metais e percussão, a Rio Brass Band se destaca como a única do gênero no Rio de Janeiro. O maestro Elias Campos explicou que, ao contrário das orquestras tradicionais, onde os metais têm papel de apoio, na Brass Band eles assumem o protagonismo, criando uma sonoridade marcante e envolvente.

O repertório do concerto foi especialmente selecionado para o ambiente da igreja, incluindo obras como “Horizon”, de Paul Lovatt-Cooper, que explora o espaço ao dividir os músicos em dois grupos posicionados em lados opostos do templo.

Fundada em 2022 pelo 3º sargento do Corpo de Bombeiros do Rio, Kenneth Anderson Gomes de Araújo, a banda nasceu da inspiração nas tradicionais bandas de metais europeias e nas bandas marciais de Pernambuco, estado natal do fundador. A iniciativa também abriu espaço para compositores brasileiros, como Gilson Santos, Jessé Souza e Hugo Rosa, que vêm criando obras inéditas para a formação.

Além de músicos dos Fuzileiros Navais e do Corpo de Bombeiros, a Rio Brass Band representa, segundo seus integrantes, um ato de resistência musical, mantendo ensaios e apresentações mesmo em datas concorridas. O sucesso do grupo já inspirou a criação de outras Brass Bands em cidades como São Paulo, Manaus e Curitiba.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br