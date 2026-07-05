Brasil busca quebrar tabu contra Noruega e europeus em jogos decisivos de Copa do Mundo

Neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Noruega em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Copa do Mundo. A seleção brasileira vai em busca de dois objetivos importantes: conquistar a primeira vitória sobre os noruegueses na história e voltar a superar um adversário europeu em confrontos eliminatórios do torneio.

A Noruega é a única seleção que o Brasil nunca conseguiu vencer. Em quatro partidas, foram dois empates e duas derrotas para os nórdicos. O primeiro confronto ocorreu em 1988, em Oslo, terminando em 1 a 1. Em 1997, novamente em Oslo, a Noruega venceu por 4 a 2. O duelo mais marcante foi na Copa de 1998, quando os noruegueses viraram o placar para 2 a 1. O último encontro, em 2006, também terminou empatado em 1 a 1.

Além do tabu contra a Noruega, o Brasil tenta encerrar um jejum de vitórias em jogos eliminatórios contra seleções europeias em Copas do Mundo. Desde o título em 2002, a equipe brasileira foi eliminada por França (2006), Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018) e Croácia (2022), acumulando eliminações marcantes e dolorosas.

O lateral Douglas Santos destacou que o histórico pode servir de motivação extra para a equipe buscar a vitória e mudar a escrita. Já o atacante Matheus Cunha ressaltou que superar adversidades é fundamental para conquistar o título mundial.

O confronto deste domingo representa mais do que uma vaga na semifinal: é a chance de o Brasil superar marcas negativas e retomar a confiança diante de adversários europeus em fases decisivas do maior torneio de futebol do mundo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br