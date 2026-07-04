Motociclista é atingido por pneu na PR-445

Um motociclista foi atingido por um pneu que se soltou de um caminhão na noite de sexta-feira (03), por volta das 23h, na marginal da PR-445, em Cambé. Segundo informações repassadas ao Portal Cambé, a vítima havia saído da região da Perobinha e seguia para pegar o sentido Cambé quando foi surpreendida pela roda.

O caminhão trafegava no sentido Londrina quando o pneu teria se desprendido. A roda atravessou a via e atingiu o motociclista, que sofreu escoriações.

Após o acidente, ele foi encaminhado para a UPA do Sabará, em Londrina, para atendimento médico.

Caminhão teria seguido viagem após o pneu se soltar

De acordo com o relato inicial, o caminhão seguiu pela rodovia após a roda se soltar. A suspeita é de que o motorista não tenha percebido imediatamente o ocorrido.

Até o momento, não há confirmação sobre a identificação do caminhão ou do condutor. Também não foram repassadas informações oficiais sobre o estado atualizado de saúde do motociclista após o atendimento na unidade de saúde.

Acidente chama atenção para riscos na marginal da PR-445

A PR-445 é uma das principais ligações entre Cambé e Londrina, com fluxo intenso de veículos leves, motocicletas e caminhões durante todo o dia. Mesmo em horários de menor movimento, como no fim da noite, ocorrências envolvendo peças soltas, objetos na pista ou falhas mecânicas podem causar acidentes graves.

No caso registrado na sexta-feira, o impacto foi provocado por uma situação inesperada: um pneu que se desprendeu de um veículo de grande porte e atingiu diretamente quem trafegava pela marginal.

Motociclista teve escoriações

Apesar do susto, as primeiras informações indicam que o motociclista sofreu escoriações. Ele foi levado para atendimento na UPA do Sabará, onde passaria por avaliação médica.

Não há, até a publicação desta matéria, confirmação de ferimentos mais graves.

Portal Cambé acompanha o caso

O Portal Cambé segue acompanhando novas informações sobre a ocorrência. Moradores que passavam pela região ou motoristas que tenham imagens de câmeras veiculares podem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente.

Quem tiver informações complementares pode comentar nas redes sociais do Portal Cambé ou enviar relato à nossa equipe. Compartilhe esta notícia para alertar outros motoristas e motociclistas que utilizam a marginal da PR-445.