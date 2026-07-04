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Bruno Guimarães destaca duelo com Odegaard e reforça atenção às bolas paradas contra Noruega

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 4 de julho de 2026 19:50

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (5) em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O confronto, marcado para as 17h (horário de Brasília) em Nova Jersey, coloca frente a frente dois dos principais articuladores do torneio: Bruno Guimarães, da seleção brasileira, e Martin Odegaard, do time nórdico.

Bruno Guimarães, que já soma quatro assistências no Mundial, destacou a importância dos duelos individuais, mas lembrou que o resultado depende do desempenho coletivo. “Espero sair vitorioso, mas sabemos que tudo pode ser decidido em detalhes. Quero seguir fazendo história”, afirmou o volante do Newcastle United durante coletiva de imprensa.

O jogador ressaltou que, além das assistências, seu papel é contribuir para a criação de jogadas e apoiar o setor ofensivo. Ele também comentou sobre as condições climáticas, já que a previsão é de calor intenso, com temperaturas próximas dos 40ºC durante a partida. Segundo Bruno, o clima exigirá muito fisicamente de ambas as equipes.

Outro ponto de atenção citado pelo camisa 8 é a força da Noruega nas bolas paradas, aproveitando a altura de seus jogadores, como Erling Haaland e Alexander Sorloth, ambos com quase dois metros de altura. Bruno afirmou que o Brasil treinou bastante para neutralizar essa estratégia e espera que a equipe esteja em um bom dia para garantir a classificação.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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