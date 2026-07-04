Marrocos vence Canadá com dois gols de Ounahi e avança às quartas da Copa

A seleção de Marrocos garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo ao vencer o Canadá por 3 a 0, neste sábado (4), em Dallas, nos Estados Unidos. O destaque da partida foi Azzedine Ounahi, que marcou dois gols e foi fundamental para a classificação marroquina.
O triunfo mantém a invencibilidade de Marrocos, que agora soma 34 jogos sem perder, ficando atrás apenas da Espanha, com 35 partidas invictas entre as seleções do Mundial. O time africano busca repetir o feito de 2022, quando chegou às semifinais e fez história como o primeiro país africano entre os quatro melhores do torneio.
O Canadá, apesar da eliminação, alcançou sua melhor campanha em Copas do Mundo ao chegar pela primeira vez à fase eliminatória. A equipe norte-americana foi a campo com três mudanças em relação ao jogo anterior, mas não conseguiu superar a defesa marroquina.
No primeiro tempo, o Canadá pressionou e criou chances, mas parou nas defesas do goleiro Yassine Bono. Marrocos teve dificuldades para sair da marcação e perdeu o atacante Ismael Saibari por lesão, substituído por Soufiane Rahimi.
Na etapa final, Marrocos abriu o placar em jogada ensaiada, com Ounahi finalizando de fora da área. O segundo gol veio após contra-ataque, novamente com Ounahi acertando o ângulo. Nos acréscimos, Rahimi fechou a vitória após assistência de Brahim Díaz.
Agora, Marrocos aguarda o vencedor de Paraguai e França para saber quem enfrentará nas quartas de final, em partida marcada para quinta-feira (9), às 17h, em Boston.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br