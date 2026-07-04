França vence Paraguai por 1 a 0 e avança às quartas de final da Copa do Mundo

A seleção da França garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo ao vencer o Paraguai por 1 a 0 neste sábado (4), em partida realizada na Filadélfia, Estados Unidos. O gol da vitória francesa veio de pênalti, convertido por Kylian Mbappé, aos 24 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, os franceses seguem em busca da terceira final consecutiva, repetindo o feito do Brasil entre 1994 e 2002. O próximo desafio será contra o Marrocos, em confronto marcado para quinta-feira (9), às 17h, em Boston.

O jogo foi marcado pela forte defesa paraguaia, que dificultou as investidas da França durante boa parte do tempo. No primeiro tempo, a equipe europeia manteve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio adversário.

Na etapa final, a França aumentou a pressão, mas só conseguiu balançar as redes após Désiré Doué sofrer pênalti em jogada individual. Mbappé converteu a cobrança, consolidando sua marca de 19 gols em 19 jogos de Copa do Mundo.

O Paraguai, que já havia sido eliminado pela França nas oitavas de final da Copa de 1998, novamente se despede da competição diante dos europeus. A equipe sul-americana tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br